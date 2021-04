Vaccino Covid, BioNTech: “Da giugno dosi disponibili per la fascia d’età 12-15 anni” (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Vaccino Pfizer disponibile per i ragazzi da giugno. BioNTech: “Presto la domanda di approvazione all’Ema”. ROMA – Il Vaccino Pfizer disponibile per i ragazzi da giugno. L’annuncio è stato dalla BioNTech ai microfoni del quotidiano tedesco Der Spiegel. Come precisato da Ugur Sahin, la documentazione è ormai nella fase finale e nei prossimi giorni è attesa la richiesta di approvazione all’Ema. Si tratta di un passaggio fondamentale per raggiungere l’immunità di gregge compresi gli under 18. Le prime dosi in Italia sono attese tra giugno e luglio e subito dopo si inizierà con la somministrazione. Essendo un Vaccino particolare, con queste fiale si potranno vaccinare solamente i ragazzi. Ed entro l’anno è attesa l’approvazione del ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 29 aprile 2021) IlPfizer disponibile per i ragazzi da: “Presto la domanda di approvazione all’Ema”. ROMA – IlPfizer disponibile per i ragazzi da. L’annuncio è stato dallaai microfoni del quotidiano tedesco Der Spiegel. Come precisato da Ugur Sahin, la documentazione è ormai nella fase finale e nei prossimi giorni è attesa la richiesta di approvazione all’Ema. Si tratta di un passaggio fondamentale per raggiungere l’immunità di gregge compresi gli under 18. Le primein Italia sono attese trae luglio e subito dopo si inizierà con la somministrazione. Essendo unparticolare, con queste fiale si potranno vaccinare solamente i ragazzi. Ed entro l’anno è attesa l’approvazione del ...

