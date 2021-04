Vaccini, oggi in arrivo circa 2,5 milioni di dosi in Italia (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono circa 2,5 milioni le dosi di Vaccini anti covid che giungeranno entro la giornata all’hub nazionale della Difesa all’interno dell’aeroporto militare di Pratica di Mare. Si tratta, in particolare, di tre lotti distinti: oltre 2 milioni di Vaxzevria (AstraZeneca), più di 270 mila di Moderna e circa 160 mila di Janssen (Johnson & Johnson), che verranno ripartiti e poi distribuiti nei prossimi giorni alle Regioni/Province autonome. Lo spiega una nota della struttura commissariale per l’emergenza coronavirus del generale Francesco Paolo Figliuolo. L’approvvigionamento odierno di 2,5 milioni di dosi, chiarisce la nota, insieme a quello di 2,2 milioni di Pfizer avvenuto il 27 aprile, permetterà alle Regioni/Province autonome di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono2,5ledianti covid che giungeranno entro la giornata all’hub nazionale della Difesa all’interno dell’aeroporto militare di Pratica di Mare. Si tratta, in particolare, di tre lotti distinti: oltre 2di Vaxzevria (AstraZeneca), più di 270 mila di Moderna e160 mila di Janssen (Johnson & Johnson), che verranno ripartiti e poi distribuiti nei prossimi giorni alle Regioni/Province autonome. Lo spiega una nota della struttura commissariale per l’emergenza coronavirus del generale Francesco Paolo Figliuolo. L’approvvigionamento odierno di 2,5di, chiarisce la nota, insieme a quello di 2,2di Pfizer avvenuto il 27 aprile, permetterà alle Regioni/Province autonome di ...

