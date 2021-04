Vaccini, nei centri del «Papa Giovanni» linee potenziate del 70% per superare le 7.000 somministrazioni in due giorni (Di giovedì 29 aprile 2021) Campagna anti Covid-19, nei centri vaccinali alla Fiera, a Zogno e a Sant’Omobono Terme sono state portate a 24, rispetto alle 13 attive per la campagna massiva nei giorni scorsi. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 29 aprile 2021) Campagna anti Covid-19, neivaccinali alla Fiera, a Zogno e a Sant’Omobono Terme sono state portate a 24, rispetto alle 13 attive per la campagna massiva neiscorsi.

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini nei ANSA - IL - PUNTO/COVID: Veneto corre su vaccini, 400mila dosi Adesso che le forniture ci sono, il Veneto vuole correre sui vaccini. Nei magazzini della Regione sono disponibili attualmente quasi 400mila dosi, e il governatore Luca Zaia indica un obiettivo ambizioso, fino a quale settimana fa impensabile: "portare i 40enni ...

Covid, vaccini record in Germania. E la Francia pensa alle riaperture ... lasciando intendere che si punta all'immunità di gregge per la tarda estate: 'Faremo molti vaccini ... Wieler ha avvertito che le conseguenze a lungo termine, che esistono anche nei bambini, non ...

Vaccinazioni, obiettivo 400mila dosi ancora mancato. Lombardia sopra il target regionale Il Sole 24 ORE Covid: Moratti, 'in Lombardia somministrate oltre 3mln dosi vaccino, presto altre 750mila' Milano, 29 apr.(Adnkronos) - In Lombardia "sono state somministrate "3.141.902 dosi di vaccino, pari all'85% di quelle consegnateci. Siamo in attesa di altre 750 mila dosi in arrivo settimana prossima ...

Zaia, 13 maggio arriva Figliuolo, vedrà nostra efficienza VENEZIA, 29 APR - Adesso che le forniture ci sono, il Veneto vuole correre sui vaccini. Nei magazzini della Regione sono disponibili attualmente quasi 400mila dosi, e il governatore Luca Zaia indica u ...

