Vaccini, in arrivo altre 2,5 milioni di dosi in Italia (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono circa 2 milioni e mezzo le dosi di vaccino anti - Covid19 in arrivo all'hub nazionale della Difesa costituito all'aeroporto militare di Pratica di Mare, vicino Roma. Si tratta, in particolare, di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono circa 2e mezzo ledi vaccino anti - Covid19 inall'hub nazionale della Difesa costituito all'aeroporto militare di Pratica di Mare, vicino Roma. Si tratta, in particolare, di ...

Advertising

zaiapresidente : ??? La pianificazione delle somministrazioni di vaccino nei prossimi mesi (ovviamente potranno variare in base all'… - marcoluci1 : RT @Adnkronos: #VacciniCovid, in arrivo in Italia circa 2,5 milioni di dosi. - Affaritaliani : Vaccini, in arrivo altre 2,5 milioni di dosi in Italia - fabiobellentani : RT @globalistIT: - infoiteconomia : Vaccini, in Sicilia in arrivo altre 185.800 dosi di tre sieri -