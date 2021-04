Vaccini | Figliuolo | Vicini a 500mila dosi al giorno

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 29 aprile 2021) Se ancora non ci siamo, ci manca poco. Il traguardo dellesomministrazioni al, che secondo il commissario straordinario, il generale Francesco Paolo, segneranno il cambio di passo nella campagna vaccinale è vicino. Oggi è stato sfiorato. E all’orizzonte si profila un nuovo cambiamento nell’attuazione del piano di immunizzazione nazionale. Vaccinati gli over 65, anche con una sola dose, si potrebbe superare il concetto di classe d’età. È stato lo stesso- che in mattinata come anticipato da HuffPost si era confrontato con il Comitato tecnico scientifico proprio sullo stato di avanzamento e sulle prospettive della campagna vaccinale - ad annunciare obiettivi centrati, altre tappe da segnare, possibili modifiche e percentuali auspicate. Lo ha fatto dallo studio televisivo di “Porta a ...