Vaccini Emilia Romagna, quando tocca a me? Il calendario delle prenotazioni e come sapere quale farmaco iniettano (Di giovedì 29 aprile 2021) L' è tra le regioni che vanno più spedite con la somministrazione dei in Italia. Su 1.789.070 di dosi consegnate ben 1.570.104 ne sono state iniettate. Con una percentuale pari all'87,8: dietro solo a ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 aprile 2021) L' è tra le regioni che vanno più spedite con la somministrazione dei in Italia. Su 1.789.070 di dosi consegnate ben 1.570.104 ne sono state iniettate. Con una percentuale pari all'87,8: dietro solo a ...

Advertising

infoitinterno : Vaccini, l'Emilia-Romagna chiede di ridiscutere la proprietà dei brevetti - infoiteconomia : Vaccini Emilia Romagna, quando tocca a me? Il calendario delle prenotazioni e come sapere quale farmaco iniettano - AUSLRomagna : RT @RegioneER: #Coronavirus, l'aggiornamento in #EmiliaRomagna: quasi 32mila #tamponi effettuati, 979 nuovi positivi. 2.852 i guariti. Cala… - SimonaArletti : RT @RegioneER: #Coronavirus, l'aggiornamento in #EmiliaRomagna: quasi 32mila #tamponi effettuati, 979 nuovi positivi. 2.852 i guariti. Cala… - simcopter : RT @RegioneER: #Coronavirus, l'aggiornamento in #EmiliaRomagna: quasi 32mila #tamponi effettuati, 979 nuovi positivi. 2.852 i guariti. Cala… -