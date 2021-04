Advertising

valigiablu : La tecnologia mRNA usata per i vaccini anti COVID e le possibili future applicazioni dal cancro alle malattie genet… - Agenzia_Ansa : L'annuncio dell'azienda farmaceutica americana Moderna: nel 2022 produrrà 3 miliardi di dosi di vaccino anti-corona… - Agenzia_Ansa : BioNTech ha annunciato che da giugno il suo vaccino anti-Covid, prodotto in collaborazione con Pfizer, sarà disponi… - laspeziaoggitw : RT @RegLiguria: [29/4-19.35] #CoronavirusLiguria #livetweet Castello (Unione ligure Farmacie): “Dal 3 maggio entreranno altre 50 farmacie… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Vaccini anti-Covid, il commissario Figliuolo: inoculate quasi 500mila dosi #figliuolo -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini anti

Le Scienze

In merito al numero di- Covid effettuati giovedì 29 aprile 'i dati delle 16.30 mi portano una forbice che va attorno al target delle 500mila dosi giornaliere'. Lo dice il commissario per l'Emergenza, Francesco ...... vicino Roma stanno arrivando altri 2 milioni e mezzo circa di dosi di vaccinoCovid. Una ...in arrivo All'hub della Difesa si aspettano tre lotti: oltre 2 milioni di Vaxzevria , più di ...Le dosi di vaccino anticovid somministrate fino ad oggi in Puglia sono 1.246.884. Il dato è aggiornato alle 17.00. Asl Bari. Più di 5.800 somministrazioni di vaccino, di cui 4.936 prime dosi e 887 sec ...Un nuovo punto dove sottoporsi al puntura anti Covid, da 2 mila vaccini al giorno, per arrivare a tagliare il traguardo degli 8.500 vaccini anti-Covid al giorno ...