(Di giovedì 29 aprile 2021) In arrivo in Italia 2,5 milioni didi, che portano a 4,7 milioni il totale in pochi giorni. Come sottolineato dal commissario, siamoal...

Advertising

valigiablu : La tecnologia mRNA usata per i vaccini anti COVID e le possibili future applicazioni dal cancro alle malattie genet… - Agenzia_Ansa : L'annuncio dell'azienda farmaceutica americana Moderna: nel 2022 produrrà 3 miliardi di dosi di vaccino anti-corona… - Agenzia_Ansa : BioNTech ha annunciato che da giugno il suo vaccino anti-Covid, prodotto in collaborazione con Pfizer, sarà disponi… - Meira85253235 : WUHAN-GATES – 30. DA ITALIA E UE PIOGGIA DI MILIONI ALLA LOBBY DI GATES SUI VACCINI COVID. Piano miliardario COVAX-… - samualebutti : RT @MediasetTgcom24: Vaccini anti-Covid, Figliuolo: 'Vicini al target delle 500mila dosi al giorno | A settembre l'immunità di gregge' #Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini anti

Le Scienze

In arrivo in Italia 2,5 milioni di dosi di- Covid , che portano a 4,7 milioni il totale in pochi giorni. Come sottolineato dal commissario Figliuolo , siamo vicini al target delle 500mila immunizzazioni al giorno ed entro metà ...Nella giornata di oggi sono state somministrate presso i Centri Vaccinali- covid dell'Asl di Avellino 4.526 dosi di vaccino così suddivise: - 192 presso il Centro Vaccinale di Monteforte Irpino - 150 presso il Centro Vaccinale di Mirabella Eclano - 216 presso il ...In arrivo in Italia 2,5 milioni di dosi di vaccini anti-Covid, che portano a 4,7 milioni il totale in pochi giorni. Come sottolineato dal commissario Figliuolo, siamo vicini al target delle 500mila ...Entro "la metà di luglio il 60%" degli italiani "dovrebbe aver avuto la prima e la seconda dose" di vaccino anti-Covid. Lo afferma il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo, sottolineando che ...