Vaccini, a maggio dosi sufficienti per almeno 500mila iniezioni al giorno (Di giovedì 29 aprile 2021) Nei prossimi 30 giorni ci sarà una dote di 20 milioni di fiale ma il 25 e il 26 aprile le Regioni hanno mancato i target fissati da Figliuolo Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 29 aprile 2021) Nei prossimi 30 giorni ci sarà una dote di 20 milioni di fiale ma il 25 e il 26 aprile le Regioni hanno mancato i target fissati da Figliuolo

Advertising

meb : “Un italiano su tre è immune” dichiara il fisico Battiston, che da mesi segue i dati sul #Covid. Bene, i vaccini st… - M5S_Camera : Con il G20 in programma il 21 maggio il nostro Paese ha un’occasione unica per indicare una nuova via su vaccini e… - CatelliRossella : Vaccini:centro federale nuoto Ostia diventa Hub,apre il 3 maggio - Sport - ANSA - sole24ore : #Vaccini, a maggio dosi sufficienti per almeno 500mila iniezioni al giorno - LMonocrom : @savskin Per la Lombardia sui contagi va dato il numero per abitante mentre sui vaccini il numero totale. Per incis… -