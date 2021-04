Vaccinazioni: in Europa l’Italia non brilla per ritmo. Però da noi più immunizzati totali (Di giovedì 29 aprile 2021) Per carità, la campagna vaccinale avanza e, quando c’è abbastanza disponibilità di dosi, distinguendosi fra o più meno virtuose, le regioni continuano a lavorare per mettere a sicuro quanti più italiani possibili Certo, se apriamo lo zoom alla volta dell’Europa, con rammarico, non possiamo Però non constatare che, in base alla percentuale di adulti ai quali è stata inoculata ‘almeno’ una dose, siamo fra gli ultimi. Vaccini: rispetto a quanti hanno ricevuta la prima dose, gli italiani sono in coda Un quadro impietoso, illustrato dal rapporto settimanale che l’Ecdc ha aggiornato al 25 aprile. Entrando infatti nello specifico, se nel nostro Paese è stata iniettata almeno una dose di vaccino, coprendo il 24,8% della popolazione adulta, in Germania si sale al 28,1% mentre, in Francia si parla del 26,7%. Quindi la Spagna (27,6%), e Polonia (24,9%). Vaccini, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 aprile 2021) Per carità, la campagna vaccinale avanza e, quando c’è abbastanza disponibilità di dosi, distinguendosi fra o più meno virtuose, le regioni continuano a lavorare per mettere a sicuro quanti più italiani possibili Certo, se apriamo lo zoom alla volta dell’, con rammarico, non possiamonon constatare che, in base alla percentuale di adulti ai quali è stata inoculata ‘almeno’ una dose, siamo fra gli ultimi. Vaccini: rispetto a quanti hanno ricevuta la prima dose, gli italiani sono in coda Un quadro impietoso, illustrato dal rapporto settimanale che l’Ecdc ha aggiornato al 25 aprile. Entrando infatti nello specifico, se nel nostro Paese è stata iniettata almeno una dose di vaccino, coprendo il 24,8% della popolazione adulta, in Germania si sale al 28,1% mentre, in Francia si parla del 26,7%. Quindi la Spagna (27,6%), e Polonia (24,9%). Vaccini, ...

