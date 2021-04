Usa | pil primo trim a +6 | 4% e Wall Street festeggia

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 aprile 2021) Washington, 29 apr. - (Adnkronos/Dpa) - Seduta in aumento per i principali indici di, che restano vicino ai massimi di sempre, sulla scia dell'entusiasmo per i dati preliminari del Pil Usa nelestre 2021 che, dopo il +4,3% registrato negli ultimi tre mesi del 2020, vedono un'accelerazione della ripresa a +6,4% un dato che in pratica conferma le stime degli analisti e riavvicina nettamente il Pil Usa ai livelli pre-pandemici. Come sottolinea Paul Ashworth, capo economista Usa di Capital Economics, con la crescita delestre resta solo 1 punto di Pil da recuperare per tornare ai valori nell'ultimoestre del 2019. E non solo l'economia americana "recupererà quel livello nel secondoestre ma, con il ritmo di crescita ...