Usa | nel primo discorso di Biden al Congresso la scommessa sulla giustizia sociale | 1 800 miliardi per asili | sanità e college finanziati con più tasse ai ricchi

(Di giovedì 29 aprile 2021) “Dobbiamo provare che la democrazia funziona ancora, che il nostro governo funziona ancora”. Nel suoalda quando è presidente, Joeha delineato un piano di potente intervento del governo federale nelle vite degli americani: per migliorarne le condizioni di vita; per raddrizzare diseguaglianze ormai inaccettabili, per redistribuire la ricchezza. Invocando apertamente l’eredità di Franklin D. Roosevelt,ha parlato di un programma da 1.800di dollari che accompagnerà quello già annunciato sulle infrastrutture. Al centro della nuova proposta, l’asilo per i più piccoli, i congedi lavorativi pagati, l’allargamento della, ilpubblico gratuito. “Per vincere la competizione futura, dobbiamo fare ...

Advertising

scottecs : Usa la concentrazione di iD-? nel sangue per rilevarlo - sole24ore : #Esselunga nel radar di #Amazon. Il colosso Usa bussa ai Caprotti: - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Usa, nel primo discorso di Biden al Congresso la scommessa sulla giustizia sociale: 1.800 miliardi per asili, sanità e… - vediunpoettino : RT @patrikscaria62: @a_meluzzi Mark Zuckerberg CON IL KOPMPAGNO DI MERENDE SOROS ALIMENTA LA CRIMINALITÀ NEL MONDO - Luanastretti1 : RT @patrikscaria62: @a_meluzzi Mark Zuckerberg CON IL KOPMPAGNO DI MERENDE SOROS ALIMENTA LA CRIMINALITÀ NEL MONDO -

Ultime Notizie dalla rete : Usa nel

la Repubblica

... libero all'ottava stagione con le Pantere, le schiacciatrici Hill (campione del mondo con i suoi) e Sylla (posto 4 della nostra nazionale), le centrali Fahr (giovanissima, giàgiro della ......"in modo diretto e proporzionato" alle presunte interferenze della Russia nelle elezionie negli attacchi informatici. La Russia nega ogni accusa. "Ma possiamo anche cooperare quando ènostro ...Ore 8.00 - In India nuovo record contagi: 375mila in 24 ore Nuovo record di casi per Covid-19 in India, con altri 375mila infettati in 24 ore, e con 3.645 decessi. Lo ha fatto sap ...Operano in dieci settori strategici e dal 2005 sono alla guida dei Red Devils. Non c'è mai stato feeling e la Superlega può essere stato lo strappo finale ...