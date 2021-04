Usa, Biden annuncia: “Saremo un arsenale di vaccini per il mondo” (Di giovedì 29 aprile 2021) Durante il suo primo discorso al Congresso il presidente degli Usa, Joe Biden, si dice pronto a diventare un arsenale di vaccini per il mondo: il discorso. Joe Biden pronuncia il suo primo discorso al Congresso toccando temi come vaccini, pandemia e rinascita della potenza americana. Infatti dopo solo 100 giorni l’America si è rimessa L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Durante il suo primo discorso al Congresso il presidente degli Usa, Joe, si dice pronto a diventare undiper il: il discorso. Joepronuncia il suo primo discorso al Congresso toccando temi come, pandemia e rinascita della potenza americana. Infatti dopo solo 100 giorni l’America si è rimessa L'articolo proviene da Inews.it.

