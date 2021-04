Usa, Amazon annuncia aumento di salario per i dipendenti (Di giovedì 29 aprile 2021) Amazon ha dichiarato che più di500.000 dipendenti vedranno nelle prossime settimane aumentisalariali compresi tra 50 centesimi e 3 dollari all'ora, per unamedia settimanale di 40 dollari per ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 aprile 2021)ha dichiarato che più di500.000vedranno nelle prossime settimane aumentisalariali compresi tra 50 centesimi e 3 dollari all'ora, per unamedia settimanale di 40 dollari per ...

