Usa, 26enne viene immobilizzato per 5 minuti dalla polizia e muore: "Come George Floyd"

La polizia della contea di Alameda, in California, ha rilasciato un filmato che mostra mostra gli ultimi minuti di vita di un uomo di 26 anni, morto dopo essere stato immobilizzato dalla polizia. Il fatto è avvenuto lo scorso 19 aprile, un giorno prima della condanna dell'agente Derek Chauvin per l'omicidio di George Floyd, morto l'anno scorso a Minneapolis durante il suo arresto. Nel filmato due agenti tentano di identificare Mario Arenales Gonzalez, segnalato alla polizia da alcuni residenti mentre parlava da solo vicino a una recinzione. "Non sta facendo nulla di male", ha dichiarato una delle persone che hanno chiamato le autorità in una delle due chiamate rilasciate insieme al filmato, ripreso dalle telecamere indossate dagli agenti di ...

