Uomini e Donne trono over, è finita tra Sabina e Claudio | “L’ho lasciata io, era aggressiva, cosa faceva” (Di giovedì 29 aprile 2021) Skip to content Sabina e Claudio, a distanza di poche settimane dall’abbandono del trono over di Uomini e Donne, si sono detti addio. A rendere nota la notizie è lo stesso cavaliere dalle pagine di Più Donna. L’addio di Claudio e Sabina del trono over di Uomini e Donne L’uomo ha a lungo parlato delle motivazioni che l’hanno spinto a lasciare Sabina dopo pubbliche proclamazioni d’amore all’interno del dating show targato Maria De Filippi: “Al di fuori cominci a conoscere il carattere delle persone e piano piano sono uscite delle cose che a me sono risultate pesanti.Tutta la storia che c’è stata, è stata vera finché è durata ed è stata molto bella. Io non ... Leggi su cityroma (Di giovedì 29 aprile 2021) Skip to content, a distanza di poche settimane dall’abbandono deldi, si sono detti addio. A rendere nota la notizie è lo stesso cavaliere dalle pagine di Più Donna. L’addio dideldiL’uomo ha a lungo parlato delle motivazioni che l’hanno spinto a lasciaredopo pubbliche proclamazioni d’amore all’interno del dating show targato Maria De Filippi: “Al di fuori cominci a conoscere il carattere delle persone e piano piano sono uscite delle cose che a me sono risultate pesanti.Tutta la storia che c’è stata, è stata vera finché è durata ed è stata molto bella. Io non ...

