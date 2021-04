Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 29/04/21 (Di giovedì 29 aprile 2021) Ottimo, l’unica corteggiatrice che mi piaceva nel trono di Massimiliano Mollicone se ne è andata quindi posso ufficialmente dire che, tirando le somme, l’unico trono di cui mi frega qualcosa è quello di Giacomo Czerny (anche se so già che al momento della scelta odierò pure quello). Federica Lucidi se ne è andata ma, cacchio, lo ha fatto in grande stile, vomitando in faccia al tronista il suo pensiero, che poi è anche il mio e, credo, quello di molti, e non prestandosi a prendere parte alle inutili tarantelle finalizzate solo ad arrivare alla fine della stagione. La Lucidi ha sottolineato quanto le azioni di Massimiliano siano condizionate dal parere del contesto che lo circonda, ha sottolineato tutte le sue contraddizioni ( dal ‘Eugenia Rigotti è quella che mi attrae meno, in esterna non avevo voglia di baciarla‘, al bacio 10 minuti dopo), ha ricalcato il concetto che il tronista non ... Leggi su isaechia (Di giovedì 29 aprile 2021) Ottimo, l’unica corteggiatrice che mi piaceva nel trono di Massimiliano Mollicone se ne è andata quindi posso ufficialmente dire che, tirando le somme, l’unico trono di cui mi frega qualcosa è quello di Giacomo Czerny (anche se so già che al momento della scelta odierò pure quello). Federica Lucidi se ne è andata ma, cacchio, lo ha fatto in grande stile, vomitando in faccia al tronista il suo pensiero, che poi è anche il mio e, credo, quello di molti, e non prestandosi a prendere parte alle inutili tarantelle finalizzate solo ad arrivare alla fine della stagione. La Lucidi ha sottolineato quanto le azioni di Massimiliano siano condizionate dal parere del contesto che lo circonda, ha sottolineato tutte le sue contraddizioni ( dal ‘Eugenia Rigotti è quella che mi attrae meno, in esterna non avevo voglia di baciarla‘, al bacio 10 minuti dopo), ha ricalcato il concetto che il tronista non ...

