Uomini e donne: anticipazioni oggi 29 aprile. La scelta? (Di giovedì 29 aprile 2021) Che cosa accadrà nella puntata di oggi, giovedì 29 aprile 2021, del dating show di Maria De Filippi? Chi si accomoderà al centro dello studio di Uomini e donne? Amodio e Francesca, splendida coppia che si è formata nel programma, potrebbe decidere di lasciare la trasmissione. Ida Platano troverà il suo spazio? A che punto è il “viaggio nei sentimenti” del tronista Giacomo Czerny? Una nuova puntata di Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 29 aprile 2021) Che cosa accadrà nella puntata di, giovedì 292021, del dating show di Maria De Filippi? Chi si accomoderà al centro dello studio di? Amodio e Francesca, splendida coppia che si è formata nel programma, potrebbe decidere di lasciare la trasmissione. Ida Platano troverà il suo spazio? A che punto è il “viaggio nei sentimenti” del tronista Giacomo Czerny? Una nuova puntata di Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

matteosalvinimi : Il padre Beppe #Grillo non lo commento, il politico Beppe Grillo invece sì: vergogna!!! Ancora più vergognoso il si… - poliziadistato : #28aprile Arrestati in Francia 7 ex terroristi italiani. Sono 5 uomini e 2 donne i latitanti fermati. Operazione co… - LegaSalvini : #Salvini: 'Il padre Beppe #Grillo non lo commento, il politico Beppe Grillo invece sì: vergogna!!! Ancora più vergo… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: La dottrina Mitterand è finita ieri. Sette arresti, quasi tutti a Parigi, uomini e donne già appartenenti alle Brigate… - Marcell78225090 : RT @fattoquotidiano: La dottrina Mitterand è finita ieri. Sette arresti, quasi tutti a Parigi, uomini e donne già appartenenti alle Brigate… -