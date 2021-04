Uomini e donne anticipazioni: Giacomo e Carolina, lui cerca un chiarimento (Di giovedì 29 aprile 2021) Nelle prossime puntate di Uomini e donne il tronista Giacomo Czerny farà il punto delle sue conoscenze all’interno del programma. Giacomo ha trascorso una piacevole esterna in compagnia di Martina, con la quale sembra abbia instaurato un ottimo feeling. Leggi anche: Uomini e donne oggi, 28 aprile: Gemma delusa da Antonio, nuovo cavaliere Il rapporto creatosi tra i due non farà però piacere a Carolina, che abbandonerà in lacrime lo studio venendo rincorsa da Giacomo. Martina nel frattempo si dirà contrariata dal comportamento del tronista, il quale non ci ha pensato due volte ad andare dietro Carolina lasciando Martina da sola a centro studio… Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Nel frattempo ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 29 aprile 2021) Nelle prossime puntate diil tronistaCzerny farà il punto delle sue conoscenze all’interno del programma.ha trascorso una piacevole esterna in compagnia di Martina, con la quale sembra abbia instaurato un ottimo feeling. Leggi anche:oggi, 28 aprile: Gemma delusa da Antonio, nuovo cavaliere Il rapporto creatosi tra i due non farà però piacere a, che abbandonerà in lacrime lo studio venendo rincorsa da. Martina nel frattempo si dirà contrariata dal comportamento del tronista, il quale non ci ha pensato due volte ad andare dietrolasciando Martina da sola a centro studio… Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Nel frattempo ...

