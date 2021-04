Uomini e Donne, anticipazioni 29 aprile: grosse novità per Francesca e Amodio. Scoop su Gemma Galgani (Di giovedì 29 aprile 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 29 aprile: eccoci alle anticipazioni giornaliere del dating-show di Maria De Filippi. Cosa succederà oggi? Uomini e Donne, anticipazioni 29 aprile: Francesca e Amodio escono dal programma insieme? I due protagonisti del Trono Over si vedono già da un mese. Per festeggiare, Amodio ha fatto a Francesca un piccante regalo: biancheria intima! Gli spoiler ci dicono che i due potrebbero presto decidere di lasciare insieme la trasmissione. Magari anche oggi? Giacomo Czerny cosa farà? Il tronista sta sempre frequentando Carolina e Martina e dimostrando maggior interesse verso quest’ultima. Negli ultimi giorni si vocifera che la sua scelta sia ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 29 aprile 2021)29: eccoci allegiornaliere del dating-show di Maria De Filippi. Cosa succederà oggi?29escono dal programma insieme? I due protagonisti del Trono Over si vedono già da un mese. Per festeggiare,ha fatto aun piccante regalo: biancheria intima! Gli spoiler ci dicono che i due potrebbero presto decidere di lasciare insieme la trasmissione. Magari anche oggi? Giacomo Czerny cosa farà? Il tronista sta sempre frequentando Carolina e Martina e dimostrando maggior interesse verso quest’ultima. Negli ultimi giorni si vocifera che la sua scelta sia ...

