Università Lumsa | Fare impresa in Italia | così il fintech sale in cattedra

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 29 aprile 2021) Trasformazione digitale e sostenibilità come strumenti della ripresa economica nell’del post pandemia: è su questi temi che si focalizzerà il dibattito diin2021, il convegno organizzato dall’e dall’Associazione Alumni. La, fondata nel 1939, è la secondapiù antica della Capitale dopo La Sapienza, e ha sedi anche a Taranto e Palermo. L’evento è articolato in tre sessioni su due giornate- giovedì 6 e venerdì 7 maggio- e sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTubein modalità aperta a tutti. Giunto quest’anno alla quinta edizione,costituisce un importante tassello nella costruzione del percorso che la ...