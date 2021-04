United-Roma 6-2 | disastro giallorosso in Europa League

(Di giovedì 29 aprile 2021) Il Manchestertravolge laper 6-2 nell’andata della semifinale die ipoteca la qualificazione alla finale. I giallorossi, avanti 2-1 all’intervallo, crollano nella ripresa incassando 5 reti e incassando una sconfitta clamorosa. Lapaga gli infortuni di Veretout, Pau Lopez e Spinazzola, costretti ad uscire dal campo tutti nei primi 37 minuti. La sfortuna, però, non giustifica il tonfo della squadra di Fonseca in un match iniziato in salita. Losblocca il risultato al 9? con Bruno Fernandes, ma laha la forza per incassare il colpo e ripartire. I giallorossi pareggiano al 15? con il rigore che Pellegrini trasforma dopo il tocco di mano di Pogba. Il capitano dei capitolini è protagonista anche del raddoppio: al 34? serve a Dzeko ...

Laillude i propri tifosi con un primo tempo scintillante. Sembrava possibile il miracolo all'Old Trafford, con un Manchestermesso in difficoltà dalla squadra di Fonseza. Ma poi un crollo ...45'st Saranno 2 i minuti di recupero. 42'st GOL MANCHESTER: Rete di Greenwood , servito dall'esterno di Cavani, l'attaccante entra in area dalla destra ...errore in fase d'uscita per la, e ...Una sconfitta molto larga e decisamente amara, dopo l'illusorio vantaggio di Old Trafford. La Roma perde 6-2 sul campo del Manchester United e vede allontanarsi il sogno della finale di Europa League.MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): de Gea; Wan-Bissaka ... Tuanzebe. Allenatore: Solskjaer. ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez (28' Mirante); Smalling, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout (5' Villar), ...