Under 20 femminile – Youth League: la Jomi Salerno ospita il gruppo 2 di qualificazione (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Spazio alle qualificazioni Under 20 femminile – Youth League. Alla importante kermesse giovanile prenderà parte, come padrona di casa, anche la Jomi Salerno guidata in panchina da Laura Avram. Le salernitane sono state inserite nel gruppo 2 insieme a Guerriere Malo e Mezzocorona. Il “concentramento” si svolgerà a Salerno. La palestra Caporale Maggiore Palumbo, infatti, è una delle quattro sedi designate dalla FIGH a ospitare i gruppi di qualificazione del campionato Under 20 – Youth League. Tutte le gare si disputeranno nell’impianto di via Cosimo Vestuti domani (venerdì 30 aprile), sabato 1 maggio e domenica 2 ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Spazio alle qualificazioni20. Alla importante kermesse giovanile prenderà parte, come padrona di casa, anche laguidata in panchina da Laura Avram. Le salernitane sono state inserite nel2 insieme a Guerriere Malo e Mezzocorona. Il “concentramento” si svolgerà a. La palestra Caporale Maggiore Palumbo, infatti, è una delle quattro sedi designate dalla FIGH are i gruppi didel campionato20 –. Tutte le gare si disputeranno nell’impianto di via Cosimo Vestuti domani (venerdì 30 aprile), sabato 1 maggio e domenica 2 ...

