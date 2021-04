Una Vita anticipazioni: Felicia cerca un fidanzato per Camino (Di giovedì 29 aprile 2021) Vediamo insieme che cosa ci aspetta il nuovo appuntamento per quanto riguarda la soap opera Una Vita, in onda su Mediaset. Camino e Felicia riusciranno a trovare una soluzione per accasare la ragazzaTutti i giorni, dubito dopo pranzo possiamo assistere ad una nuova puntata della soap opera Una Vita. Ma nella puntata di oggi, ci sarà un avvenimento particolare, che potrebbe lasciare tutti senza parole, vediamo meglio insieme. Felicia in cerca di un fidanzato per Camino! Finalmente sembra che la storia tra Maite e Camino sia arrivata ad un punto decisivo, ovvero le due donne hanno deciso di viverla pienamente, anche se in totale segreto. LEGGI ANCHE —-> MARTINA MILIDDI DICHIARAZIONE SHOCK: CHI VINCE AMICI NON è ... Leggi su formatonews (Di giovedì 29 aprile 2021) Vediamo insieme che cosa ci aspetta il nuovo appuntamento per quanto riguarda la soap opera Una, in onda su Mediaset.riusciranno a trovare una soluzione per accasare la ragazzaTutti i giorni, dubito dopo pranzo possiamo assistere ad una nuova puntata della soap opera Una. Ma nella puntata di oggi, ci sarà un avvenimento particolare, che potrebbe lasciare tutti senza parole, vediamo meglio insieme.indi unper! Finalmente sembra che la storia tra Maite esia arrivata ad un punto decisivo, ovvero le due donne hanno deciso di viverla pienamente, anche se in totale segreto. LEGGI ANCHE —-> MARTINA MILIDDI DICHIARAZIONE SHOCK: CHI VINCE AMICI NON è ...

Advertising

riotta : Leggendo le reazioni di Adriano Sofri, Erri De Luca, Oreste Scalzone all'estradizione dei terroristi italiani da Pa… - matteosalvinimi : Zingaretti: 'Raccolta firme Salvini? Un danno per gli italiani'. Il danno siete voi, che chiedete libertà e ritorno… - ilfoglio_it : Polemiche e veleni nel centrosinistra per la scelta senza primarie del candidato sindaco di Frascati, la futura mog… - Ambrakey1 : RT @metaanto: Martina perse la vita cadendo da un balcone nel tentativo di sfuggire a chi voleva stuprarla. I suoi aguzzini condannati a t… - londonthea : @Massim0T @Martina95190659 @mircoDmirco Grazie ma rifiuto e vado avanti. Ti dico in più, fino ad una certa età cred… -