Una vita, anticipazioni 3-8 maggio: Santiago svela la sua vera identità a Marcia

Nelle nuove puntate di Una vita, in onda su Canale 5 da lunedì 3 a sabato 8 maggio, Santiago getterà la maschera e rivelerà a Marcia di essere Israel, il fratello gemello del vero Santiago. Margarita invece, verrà arrestata per aver cercato di uccidere Bellita con il veleno. Vediamo nel dettaglio cosa ci riservano le anticipazioni relative alla prossima settimana.

Una vita, trame 3-8 maggio: Margarita smascherata da Emilio

In Una vita, gli esami del sangue a cui sarà stata sottoposta Bellita riveleranno che la donna è stata avvelenata. Emilio riuscirà a recuperare la boccetta del veleno che Margarita stava versando nel tè della Del Campo e, dopo averla fatta analizzare, risulterà chiaro che sia Margarita la colpevole del malessere di ...

