Una vita, anticipazioni 29 aprile: Genoveva respinge Felipe

Felipe andrà incontro ad un inaspettato rifiuto da parte di Genoveva. Le anticipazioni Una vita inerenti la puntata in onda oggi 29 aprile, rivelano che l'avvocato farà la proposta di nozze alla Salmeon, ma quest'ultima incredibilmente rifiuterà. Nel frattempo, Felicia vorrà trovare un pretendente alla figlia e sarà molto sorpresa dal fatto che la ragazza si mostrerà accondiscendente. Infine, Agustina, turbata dall'arrivo di un biglietto, si preparerà a partire in fretta e furia con la scusa di dover andare da sua sorella. Una vita, spoiler 29 aprile: Camino accetta di conoscere un pretendente Felicia penserà che sia arrivato il momento che Camino si sposi e metta su famiglia e per tale motivo, si mostrerà determinata a trovarle un pretendente. La donna, come ...

