Una sola dose di vaccino dimezza la trasmissione in famiglia: lo studio (Di giovedì 29 aprile 2021) Una singola dose di vaccino anti Covid può arrivare a dimezzare la probabilità di trasmissione del virus Sars-cov-2 in famiglia. A indicarlo è lo studio condotto su 24.000 famiglie nelle quali c’era stato un contagio da coronavirus dopo la somministrazione della prima dose.Condotto da Public Health England (l’Agenzia per la promozione della salute britannica), questo lavoro è uno dei primi a valutare la capacità dei vaccini di proteggere dalla trasmissione. Le famiglie sono tra i luoghi più probabili per la diffusione dell’infezione, anche perché le protezioni utilizzate nella vita quotidiana tendono ad essere abbassate. Lo studio ha esaminato proprio questo contesto particolarmente a rischio. I risultati, che devono ancora essere ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 aprile 2021) Una singoladianti Covid può arrivare are la probabilità didel virus Sars-cov-2 in. A indicarlo è locondotto su 24.000 famiglie nelle quali c’era stato un contagio da coronavirus dopo la somministrazione della prima.Condotto da Public Health England (l’Agenzia per la promozione della salute britannica), questo lavoro è uno dei primi a valutare la capacità dei vaccini di proteggere dalla. Le famiglie sono tra i luoghi più probabili per la diffusione dell’infezione, anche perché le protezioni utilizzate nella vita quotidiana tendono ad essere abbassate. Loha esaminato proprio questo contesto particolarmente a rischio. I risultati, che devono ancora essere ...

Advertising

matteosalvinimi : Una sola parola: vergogna. #redditodicittadinanza - ItaliaViva : Nel precedente piano c'era una sola pagina dedicata alle riforme necessarie, ora ce ne sono 40 dove viene spiegato… - borghi_claudio : Da adesso in poi ci sarà la fila di politici che vi diranno che loro in realtà il #coprifuoco non lo volevano, che… - zanzibardy : RT @BersaniLeda: Mi basterebbe pensare che tra gli uomini sono un'eccezione per essere umanamente salvo:avrei svelato l'ipocrisia che devo… - debyh10 : RT @PietroLazze: Bussare alla porta di dieci allenatori diversi, non dà proprio l'idea di progettualità. Forse è anche per questo che è dif… -