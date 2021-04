Un Posto al Sole, trama 29 aprile 2021: Silvia contro Michele (Di giovedì 29 aprile 2021) Anticipazioni Un Posto al Sole oggi 29 aprile 2021 con una serie di colpi di scena importanti ai Cantieri e a Palazzo Palladini. La delusione di Renato Poggi Le nuove puntate di Un Posto al Sole mettono luce su quelle che sono le varie situazioni in essere, tra colpi di scena e rivelazioni che lasceranno un punto interrogativo sul viso dei protagonisti. Come abbiamo visto Palladini sta facendo di tutto per tornare insieme a Clara ma senza successo: la donna non ha più intenzione di cedere all'ex compagno, volendo vivere una vita lontano da lui. Nello stesso tempo ai cantieri la situazione sembra essere sempre più difficile da affrontare. Franco Boschi nelle scorse puntate ha scoperto qualcosa di molto importante che lo avvicina alla verità sui sabotaggi. Con l'autorizzazione ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 29 aprile 2021) Anticipazioni Unaloggi 29con una serie di colpi di scena importanti ai Cantieri e a Palazzo Palladini. La delusione di Renato Poggi Le nuove puntate di Unalmettono luce su quelle che sono le varie situazioni in essere, tra colpi di scena e rivelazioni che lasceranno un punto interrogativo sul viso dei protagonisti. Come abbiamo visto Palladini sta facendo di tutto per tornare insieme a Clara ma senza successo: la donna non ha più intenzione di cedere all'ex compagno, volendo vivere una vita lontano da lui. Nello stesso tempo ai cantieri la situazione sembra essere sempre più difficile da affrontare. Franco Boschi nelle scorse puntate ha scoperto qualcosa di molto importante che lo avvicina alla verità sui sabotaggi. Con l'autorizzazione ...

