Un Posto al Sole, chi è Mariella: Focus sul Personaggio della Soap (Di giovedì 29 aprile 2021) Scopriamo qualcosa in più su Mariella, uno dei personaggi principali della Soap di Rai3, interpretato da Antonella Prisco. Leggi su comingsoon (Di giovedì 29 aprile 2021) Scopriamo qualcosa in più su, uno dei personaggi principalidi Rai3, interpretato da Antonella Prisco.

Advertising

PMurroccu : RT @tullio4173: Fratoianni ècome tutte le cimici rosse che vorrebbero depredare chi stàmeglio di loro,con la sempre vigliacca invidia per c… - tullio4173 : Fratoianni ècome tutte le cimici rosse che vorrebbero depredare chi stàmeglio di loro,con la sempre vigliacca invid… - 0ffguning : RT @yilingirl: la Performance di o sole mio All’ultimo posto non si può guardare non è credibile - yilingirl : la Performance di o sole mio All’ultimo posto non si può guardare non è credibile - alemissesyou : Sai che Sono tornato a rivedere Quel posto in cui andavamo insieme Dove pioveva col sole -