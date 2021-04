Un posto al sole, anticipazioni 30 aprile: svolta per Michele? (Di giovedì 29 aprile 2021) Michele Saviani sarà sotto i riflettori nel corso della puntata di Un posto al sole di venerdì 30 aprile, come annunciano le anticipazioni della soap opera di Rai 3. Il giornalista sta vivendo un duro momento di crisi esistenziale che è iniziato quando, in seguito alle discussioni e alle incomprensioni con Chiara Petrone a Radio Golfo 99, ha deciso di dimettersi. Complice anche la separazione da Silvia dopo la faccenda di Emil e dell'aggressione subita insieme alla moglie, Michele ha iniziato ad abbandonare la professione e non ha mai cercato un nuovo impiego preferendo rimanere in casa trascorrendo le giornate nell'inerzia. Nonostante la situazione con Silvia pian piano sia migliorata e tra loro ci sia stato un timido riavvicinamento, il giornalista continuerà ad abbandonarsi ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 29 aprile 2021)Saviani sarà sotto i riflettori nel corso della puntata di Unaldi venerdì 30, come annunciano ledella soap opera di Rai 3. Il giornalista sta vivendo un duro momento di crisi esistenziale che è iniziato quando, in seguito alle discussioni e alle incomprensioni con Chiara Petrone a Radio Golfo 99, ha deciso di dimettersi. Complice anche la separazione da Silvia dopo la faccenda di Emil e dell'aggressione subita insieme alla moglie,ha iniziato ad abbandonare la professione e non ha mai cercato un nuovo impiego preferendo rimanere in casa trascorrendo le giornate nell'inerzia. Nonostante la situazione con Silvia pian piano sia migliorata e tra loro ci sia stato un timido riavvicinamento, il giornalista continuerà ad abbandonarsi ...

