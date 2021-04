Un passo dal cielo 6 I Guardiani quinta puntata: trama 29 aprile 2021 (Di giovedì 29 aprile 2021) UN passo DAL cielo 6 I Guardiani quinta puntata. Stasera in tv giovedì 29 aprile 2021 torna su Rai 1 la fiction con Daniele Liotti e Enrico Ianniello con la inedita sesta stagione. Ecco di seguito il cast completo, trama e anticipazioni sulla nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Un passo dal cielo 6 I Guardiani – episodio La domesticazione dell’uomo Parte 1. Dafne e Christoph sono costretti ad affrontare i nodi del proprio rapporto, dopo che un giovane scalatore allievo di Christoph viene accusato della morte della sua fidanzata. Francesco e Vincenzo devono entrare in punta di piedi nel rapporto tra padre e figlia, se vogliono ottenere la verità che ... Leggi su cubemagazine (Di giovedì 29 aprile 2021) UNDAL6 I. Stasera in tv giovedì 29torna su Rai 1 la fiction con Daniele Liotti e Enrico Ianniello con la inedita sesta stagione. Ecco di seguito il cast completo,e anticipazioni sulla nuova. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Undal6 I– episodio La domesticazione dell’uomo Parte 1. Dafne e Christoph sono costretti ad affrontare i nodi del proprio rapporto, dopo che un giovane scalatore allievo di Christoph viene accusato della morte della sua fidanzata. Francesco e Vincenzo devono entrare in punta di piedi nel rapporto tra padre e figlia, se vogliono ottenere la verità che ...

Advertising

capuanogio : Secondo #MD il #Psg ha presentato a #Messi un'offerta per un contratto biennale con opzione per un terzo anno che v… - NaliOfficial : #Nuda10 DISCO D’ORO ?? #Dieci DISCO DI PLATINO ?? Grazie dal profondo del cuore alla mia squadra, ormai una seconda f… - tvdellosport : ?? ESCLUSIVA La #Lazio è a un passo dal chiudere il colpaccio Kaio #Jorge, attaccante classe 2002 del #Santos. I… - Nibbionero : RT @CCKKI: @Nibbionero @semeraro_g Chi voleva capire, capiva. Per anni (dallo sbarco degli Alleati in Sicilia?) la mafia ha camminato di pa… - CCKKI : @Nibbionero @semeraro_g Chi voleva capire, capiva. Per anni (dallo sbarco degli Alleati in Sicilia?) la mafia ha ca… -