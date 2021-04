“Un passo dal cielo 6” anticipazioni puntata 29 aprile (Di giovedì 29 aprile 2021) Quinto appuntamento con “Un passo dal cielo 6 – I guardiani” stasera 29 aprile alle 21.20 su Raiuno . Daniele Liotti ed Enrico Ianniello, nella nuova caserma della Polizia a San Vito di Cadore, lottano contro la criminalità ma anche e soprattutto vogliono essere i custodi dell’ambiente che li circonda, tra i boschi, i laghi alpini e le vette delle Dolomiti. . “Un passo dal cielo 6” due nuovi episodi stasera 29 aprile Nell’episodio dal titolo “La domesticazione dell’uomo”, un giovane scalatore allievo di Christoph viene accusato della morte della sua fidanzata, e Dafne e Cristoph sono costretti ad affrontare i nodi del proprio rapporto. Francesco e Vincenzo dovranno entrare in punta di piedi nelle tensioni tra padre e figlia, se vorranno scoprire la verità che cercano. E mentre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 aprile 2021) Quinto appuntamento con “Undal6 – I guardiani” stasera 29alle 21.20 su Raiuno . Daniele Liotti ed Enrico Ianniello, nella nuova caserma della Polizia a San Vito di Cadore, lottano contro la criminalità ma anche e soprattutto vogliono essere i custodi dell’ambiente che li circonda, tra i boschi, i laghi alpini e le vette delle Dolomiti. . “Undal6” due nuovi episodi stasera 29Nell’episodio dal titolo “La domesticazione dell’uomo”, un giovane scalatore allievo di Christoph viene accusato della morte della sua fidanzata, e Dafne e Cristoph sono costretti ad affrontare i nodi del proprio rapporto. Francesco e Vincenzo dovranno entrare in punta di piedi nelle tensioni tra padre e figlia, se vorranno scoprire la verità che cercano. E mentre ...

