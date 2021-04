“Un passo dal cielo 6” anticipazioni: ecco cosa accadrà nella sesta puntata del 6 maggio 2021 (Di giovedì 29 aprile 2021) Un nuovo appuntamento con la serie bucolica Un passo dal cielo 6 terrà sicuramente incollati agli schermi gli appassionati telespettatori che non perdono una puntata, vediamo cosa accadrà ai loro beniamini Daniele Liotti e Giusy Buscemi nella sesta puntata dal titolo Il confine che andrà in onda il 6 maggio. Un nuovo caso Il nuovo caso con cui si troveranno a che fare i protagonisti riguarda Federica, una bella e giovane ragazza non vedente, la morte del padre porterà la solita coppia Francesco e Vincenzo ad indagare per aiutare la giovane a scoprire come sono andate le cose, e le indagini si terranno in un piccolo paese di confine, dove pare che ci siano molte rivalità e altrettanti amori segreti. Inoltre assisteremo ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 29 aprile 2021) Un nuovo appuntamento con la serie bucolica Undal6 terrà sicuramente incollati agli schermi gli appassionati telespettatori che non perdono una, vediamoai loro beniamini Daniele Liotti e Giusy Buscemidal titolo Il confine che andrà in onda il 6. Un nuovo caso Il nuovo caso con cui si troveranno a che fare i protagonisti riguarda Federica, una bella e giovane ragazza non vedente, la morte del padre porterà la solita coppia Francesco e Vincenzo ad indagare per aiutare la giovane a scoprire come sono andate le cose, e le indagini si terranno in un piccolo paese di confine, dove pare che ci siano molte rivalità e altrettanti amori segreti. Inoltre assisteremo ...

