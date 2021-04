Un medico in famiglia arriva la nuova stagione? La rivelazione di Lino Banfi (Di giovedì 29 aprile 2021) Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamente Lino Banfi sulla fiction Un medico in famiglia e su una nuova stagione. La nuova stagione della fiction Un medico in famiglia si farà?Tutti noi abbiamo seguito sempre con enorme attenzione ed interesse la fiction Un medico in famiglia, per tutte le stagioni che ci sono state. Ma nelle ultime ore, una voce arriva da uno dei suoi volti storici, ovvero Lino Banfi, cerchiamo di capire cosa. Un medico in famiglia: nuova stagione? Se effettivamente si farà una nuova ... Leggi su formatonews (Di giovedì 29 aprile 2021) Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamentesulla fiction Unine su una. Ladella fiction Uninsi farà?Tutti noi abbiamo seguito sempre con enorme attenzione ed interesse la fiction Unin, per tutte le stagioni che ci sono state. Ma nelle ultime ore, una voceda uno dei suoi volti storici, ovvero, cerchiamo di capire cosa. Unin? Se effettivamente si farà una...

Advertising

CiccioLupis : RT @molumbe: “Se non cominciamo a trattare il paziente a casa, andiamo ad intasare tutte le terapie intensive. Dobbiamo avere delle linee g… - Ilsognatore13 : RT @molumbe: “Se non cominciamo a trattare il paziente a casa, andiamo ad intasare tutte le terapie intensive. Dobbiamo avere delle linee g… - CiccioniSe : RT @Cioschi66: Oggi marito fatto vaccino Pzifer dal medico di famiglia. Devo dire che la @RegioneLazio è super organizzata. Chapeau #vacc… - BennyRaspati : @szampa56 @mostro15119736 @robersperanza Speranza è stata la nostra fortuna. Con quelli del 'non serve più il medic… - MurraliPaolo : @myrtamerlino stanno eliminando la figura del medico di famiglia, unica vera risorsa nel territorio e vero contatto… -