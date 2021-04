Un giro tra chi viene escluso dai prepotenti anti Bolkestein

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 29 aprile 2021) Roma. Grice, carbonare e amatricane. Tutte cucinate con ingredienti di prima scelta, da gustare camminando o seduti per strada dentro piccoli contenitori di cartone. Pietro Felicetti, 48 anni, fino a qualche anno fa faceva l’architetto. “Con mia moglie lavoravamo nell’ambito delle ristrutturazioni d’interni, con la crisi le cose non si sono messe bene, il lavoro è calato molto”. Pietro ha deciso di cambiare vita. “Sono un’appassionato dei primi piatti della tradizione, da mangiare e da cucinare, così ho deciso di buttarmi”. Ha acquistato un apecar e tutto l’occorrente per la cucina di strada e si è lanciato in una nuova impresa. Subito però ha capito che le cose sarebbero state più complesse del previsto. “A Roma è impossibile riuscire ad ottenere una licenza di tipo A, quella che ti permette di avere a rotazione una postazione per somministrare i pasti, è tutto bloccato dagli anni ...