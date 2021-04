Un audiolibro per la lotta al Covid – Le parole sono importanti di Marco Balzano (Di giovedì 29 aprile 2021) Giuseppe Battiston, Claudio Bisio, Anna Bonaiuto, Iaia Forte, Fabrizio Gifuni, Luigi Lo Cascio, Neri Marcorè, Elena Radonicich,Vanessa Scalera, Giulio Scarpati leggono Le parole sono importanti di Marco Balzano. Disponibile dal 6 maggio su tutte i maggiori portali e sull’App Emons Audiolibri Dieci attori e un grande autore uniti per la lotta al Covid. Dieci famosi attori del teatro e del cinema italiano, un autore di romanzi pluripremiato e la casa editrice Emons Libri & Audiolibri hanno lavorato a titolo gratuito all’audiolibro “Le parole sono importanti”. I proventi saranno interamente devoluti all’ospedale Sacco di Milano, struttura pubblica tra le più attive ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 29 aprile 2021) Giuseppe Battiston, Claudio Bisio, Anna Bonaiuto, Iaia Forte, Fabrizio Gifuni, Luigi Lo Cascio, Nerirè, Elena Radonicich,Vanessa Scalera, Giulio Scarpati leggono Ledi. Disponibile dal 6 maggio su tutte i maggiori portali e sull’App Emons Audiolibri Dieci attori e un grande autore uniti per laal. Dieci famosi attori del teatro e del cinema italiano, un autore di romanzi pluripremiato e la casa editrice Emons Libri & Audiolibri hanno lavorato a titolo gratuito all’“Le”. I proventi saranno interamente devoluti all’ospedale Sacco di Milano, struttura pubblica tra le più attive ...

