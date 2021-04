«Un altro giro» | Leonardo DiCaprio per il remake del film premio Oscar

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 29 aprile 2021) Una battaglia per i diritti, poi la vittoria di Leonardo DiCaprio. Il premio Oscar, con la sua Appian Way Productions, è riuscito ad imporsi su Jake Gyllenhaal ed Elizabeth Banks, assicurandosi con ciò la possibilità di guidare il remake di Un altro giro. La pellicola danese, premiata agli Oscar come miglior film internazionale, è stata campionata per essere oggetto di un rifacimento americano. E, dopo un’asta al rilancio, è stato DiCaprio a fare propri i diritti di riproduzione.