Ultime Notizie Serie A: le parole di Darmian, il futuro della panchina della Juve (Di giovedì 29 aprile 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.00 – In programma un incontro tra Ranieri e Ferrero – È in programma un incontro tra Ranieri e Ferrero per parlare del rinnovo del tecnico della Sampdoria. Le Ultime. Ore 9.30 – Quale futuro per De Zerbi – Il tecnico del Sasuolo è diviso dalle offerte di Fiorentina e Shakhtar Donetsk. Quale strada percorrerà il tecnico neroverde? I dettagli. Ore 9.00 – Gattuso alla Juve? – Oltre Zidane e Allegri anche Rino Gattuso potrebbe essere un papabile candidato per sedere sulla panchina della Juve. I dettagli. Ore 8.40 – Le parole di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.00 – In programma un incontro tra Ranieri e Ferrero – È in programma un incontro tra Ranieri e Ferrero per parlare del rinnovo del tecnicoSampdoria. Le. Ore 9.30 – Qualeper De Zerbi – Il tecnico del Sasuolo è diviso dalle offerte di Fiorentina e Shakhtar Donetsk. Quale strada percorrerà il tecnico neroverde? I dettagli. Ore 9.00 – Gattuso alla? – Oltre Zidane e Allegri anche Rino Gattuso potrebbe essere un papabile candidato per sedere sulla. I dettagli. Ore 8.40 – Ledi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Superate in India le 200 mila vittime per il Covid, con il nuovo picco di oltre 3.000 morti solo nelle ultime 24 or… - fanpage : 'Se non fermiamo il Covid in Africa saremo invasi dalle varianti', afferma Gino Strada - fanpage : Speranza vieta l'ingresso in Italia a chi negli ultimi 15 giorni è stato in India - nica_srl : RT @TvRicicla: In diretta alle 12.50 Non perderti le ultime notizie di Ricicla TG, l'informazione Ecosostenibile. - TvRicicla : In diretta alle 12.50 Non perderti le ultime notizie di Ricicla TG, l'informazione Ecosostenibile. -