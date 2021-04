Ultime Notizie Serie A: le parole di Darmian, il futuro della panchina della Juve – VIDEO (Di venerdì 30 aprile 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 22.00 – Roma, debacle a Manchester – I giallorossi hanno perso tre calciatori per infortunio sul terreno dell’Old Trafford. Ecco chi sono Ore 20.40 – Assemblea Serie A convocata d’urgenza – I venti club del massimo campionato italiano si riuniranno per discutre dei temi caldi. C’è anche la Super League Ore 19.45 – Milan, Meitè si racconta – Souhaliho Meitè si racconta ai microfoni di Milan TV. Le sue parole. Ore 19.30 – Lazio, Inzaghi a rischio squalifica – Sembra non esserci davvero pace per l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi. Infatti, come rivelato da Il Tempo, la Procura Federale avrebbe aperto un fascicolo a suo carico. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 22.00 – Roma, debacle a Manchester – I giallorossi hanno perso tre calciatori per infortunio sul terreno dell’Old Trafford. Ecco chi sono Ore 20.40 – AssembleaA convocata d’urgenza – I venti club del massimo campionato italiano si riuniranno per discutre dei temi caldi. C’è anche la Super League Ore 19.45 – Milan, Meitè si racconta – Souhaliho Meitè si racconta ai microfoni di Milan TV. Le sue. Ore 19.30 – Lazio, Inzaghi a rischio squalifica – Sembra non esserci davvero pace per l’allenatoreLazio Simone Inzaghi. Infatti, come rivelato da Il Tempo, la Procura Federale avrebbe aperto un fascicolo a suo carico. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Superate in India le 200 mila vittime per il Covid, con il nuovo picco di oltre 3.000 morti solo nelle ultime 24 or… - Agenzia_Ansa : Con i 14.320 test positivi delle ultime 24 ore l'Italia ha superato i 4 milioni di casi di coronavirus individuati,… - fanpage : La variante indiana arriva anche in Friuli Venezia Giulia. - romaforever_it : AS ROMA - ULTIME NOTIZIE - - corgiallorosso : #ManchesterUtdRoma 6-2, le pagelle di CGR: Pellegrini leader assoluto, Smalling difende da solo, centrocampo inesis… -