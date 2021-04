Ufficiale | Lafont riscattato dal Nantes Alla Fiorentina 9 milioni di euro

Advertising

sportli26181512 : Fiorentina, UFFICIALE: Lafont riscattato dal Nantes: Il Nantes ha ufficializzato il riscatto di Alban...… - Fiorentinanews : UFFICIALE: Il #Nantes riscatta #Lafont dalla #Fiorentina - MCalcioNews : #Fiorentina, #UFFICIALE: il #Nantes ha riscattato #Lafont - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Fiorentina, addio Lafont. Il Nantes ha annunciato il suo riscatto - FiorentinaUno : UFFICIALE: Nantes, riscattato Lafont dalla Fiorentina - -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Lafont

fiorentinanews.com

Commenta per primo Il Nantes ha ufficializzato il riscatto di Alban, portiere che era di proprietà della Fiorentina. Il francese ha ora 3 anni di contratto con il club transalpino.Commenta per primo Albannon è più un calciatore della Fiorentina. Con una nota apparsa sul sito, il Nantes ha reso noto il riscatto del portiere classe '99, che ha ora altri tre anni di contratto con la ...Buone notizie in casa Fiorentina: nonostante le stagione in corso abbia ancora molto da raccontare, il club viola può già iniziare a guardare avanti con fiducia in vista della prossima sessione di cal ...Alban Lafont, portiere viola classe 99 in prestito al Nantes, da oggi non è più un giocatore della Fiorentina: il Nantes infatti ha annunciato di averlo riscatatto. Ecco il ...