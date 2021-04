Udine, operaio sale sul tetto del supermercato per una riparazione. Poco dopo la famiglia viene informata della sua morte (Di giovedì 29 aprile 2021) Era salito sul tetto di un supermercato per rimuovere la copertura del tetto, un operaio di 34 anni è caduto e morto sul colpo. Si indaga sulla dinamica dell’incidente. Nikoll Prekpalaj con la fidanzata MarikaNikoll Prekpalaj, era un operaio di 34 anni di origini kosovare, viveva e lavorava ad Udine e proprio una delle tante giornate lavorative gli è stata purtroppo fatale. Nikoll lavorava per la ditta di traslochi di famiglia e si trovava al supermercato Lidl di viale Venezia, ad Udine, con alcuni colleghi per rimuovere la copertura del capannone del negozio. Ma nelle operazioni di rimozione per smantellare il tetto qualcosa è andato storto. L’uomo ha sfondato il lucernario ed è caduto da un altezza di circa 5 ... Leggi su formatonews (Di giovedì 29 aprile 2021) Era salito suldi unper rimuovere la copertura del, undi 34 anni è caduto e morto sul colpo. Si indaga sulla dinamica dell’incidente. Nikoll Prekpalaj con la fidanzata MarikaNikoll Prekpalaj, era undi 34 anni di origini kosovare, viveva e lavorava ade proprio una delle tante giornate lavorative gli è stata purtroppo fatale. Nikoll lavorava per la ditta di traslochi die si trovava alLidl di viale Venezia, ad, con alcuni colleghi per rimuovere la copertura del capannone del negozio. Ma nelle operazioni di rimozione per smantellare ilqualcosa è andato storto. L’uomo ha sfondato il lucernario ed è caduto da un altezza di circa 5 ...

