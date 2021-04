Uccisa ad 8 mesi: ergastolo per il padre, 24 anni alla madre (Di giovedì 29 aprile 2021) La Corte d'Assise di Salerno ha condannato i genitori della piccola Jolanda, la bimba di 8 mesi che, nella notte tra il 21 e il 22 giugno 2019, fu trovata senza vita nella sua abitazione di Sant'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 aprile 2021) La Corte d'Assise di Salerno ha condannato i genitori della piccola Jolanda, la bimba di 8che, nella notte tra il 21 e il 22 giugno 2019, fu trovata senza vita nella sua abitazione di Sant'...

