Tuttosport: il Napoli sonda Vuskovic (Hajduk Spalato) e Alioski (Leeds)

Il Napoli è già attivo sul mercato. Secondo quanto scrive Tuttosport Giuntoli sonda Vuskovic e Alioski. "Il primo è il difensore centrale della Croazia Under 21 e dell'Hajduk Spalato, Mario Vuskovic, classe 2001, che dovrebbe prendere il posto dell'ormai uscente Maksimovic. Su Vuskovic ci sono anche altri due club italiani, il Torino e il Sassuolo, che hanno offerto rispettivamente 4 e 5 milioni di euro. Offerte rispedite al mittente, perché il club croato chiede una cifra di 10 milioni trattabili. L'altro è un esterno sinistro che dovrebbe prendere il posto di Ghoulam, Ezgjan Alioski. Il 29enne macedone è seguito dall'agenzia Fpa, è un titolare inamovibile nel Leed di Marcelo Bielsa e anche in questo caso 10 milioni

