Tutti al cinema: siamo pronti a riveder le stelle con oltre 140 film (Di giovedì 29 aprile 2021) “I cinema hanno riaperto, il futuro appare ancora incerto, è vero, ma è anche carico di possibilità. Nonostante le difficoltà estreme, il cinema non si è mai fermato, Rai cinema non si è mai fermata e con noi tanti produttori indipendenti con i quali abbiamo lavorato senza sosta. Garantire la prosecuzione delle produzioni ha significato mantenere acceso il motore della cinematografia italiana in attesa di una complessiva ripartenza”. Parole di Paolo Del Brocco che ha presentato online quella che sarà la prossima stagione di Rai cinema di cui è ad. Una stagione ricchissima, non c’è che dire (quasi 140 film, di cui 60 tra opere prime e seconde e 40 documentari), presentata durante un incontro dopo un anno e mezzo di assenza, dal titolo/omaggio a Dante - “A riveder le ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 aprile 2021) “Ihanno riaperto, il futuro appare ancora incerto, è vero, ma è anche carico di possibilità. Nonostante le difficoltà estreme, ilnon si è mai fermato, Rainon si è mai fermata e con noi tanti produttori indipendenti con i quali abbiamo lavorato senza sosta. Garantire la prosecuzione delle produzioni ha significato mantenere acceso il motore dellatografia italiana in attesa di una complessiva ripartenza”. Parole di Paolo Del Brocco che ha presentato online quella che sarà la prossima stagione di Raidi cui è ad. Una stagione ricchissima, non c’è che dire (quasi 140, di cui 60 tra opere prime e seconde e 40 documentari), presentata durante un incontro dopo un anno e mezzo di assenza, dal titolo/omaggio a Dante - “Ale ...

