Tutti a casa gli ex terroristi rossi. Manca Di Marzio, il 10/5 sarà prescritto e libero (Di giovedì 29 aprile 2021) I 9 ex terroristi italiani per i quali la giustizia francese dovrà esaminare l’eventualità dell’estradizione rientreranno Tutti a casa questa sera. Lo apprende l’ANSA da fonti dell’inchiesta. Per ognuno di loro, il giudice ha deciso vari gradi di libertà vigilata, che vanno dall’obbligo di firma all’obbligo di essere presenti in casa in certi orari. È durata poco più di 24 ore la fuga di Luigi Bergamin e Raffaele Ventura, due dei tre ex terroristi che si erano sottratti agli arresti di ieri in Francia, quando sono stati fermati altri sette militanti di estrema sinistra italiani condannati per gravi reati di sangue compiuti negli anni ’70. Resta ancora in fuga Maurizio Di Marzio, per il quale la prescrizione della pena - che è la ragione dell’accelerazione degli arresti - è in ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 aprile 2021) I 9 exitaliani per i quali la giustizia francese dovrà esaminare l’eventualità dell’estradizione rientrerannoquesta sera. Lo apprende l’ANSA da fonti dell’inchiesta. Per ognuno di loro, il giudice ha deciso vari gradi di libertà vigilata, che vanno dall’obbligo di firma all’obbligo di essere presenti inin certi orari. È durata poco più di 24 ore la fuga di Luigi Bergamin e Raffaele Ventura, due dei tre exche si erano sottratti agli arresti di ieri in Francia, quando sono stati fermati altri sette militanti di estrema sinistra italiani condannati per gravi reati di sangue compiuti negli anni ’70. Resta ancora in fuga Maurizio Di, per il quale la prescrizione della pena - che è la ragione dell’accelerazione degli arresti - è in ...

