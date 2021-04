Trump vuole riprendere i raduni MAGA? (Di giovedì 29 aprile 2021) L’ex presidente Donald Trump ha annunciato la sua intenzione di riprendere i raduni Make America Great Again (MAGA) mentre cerca di ritornare sulla scena politica. Secondo gli assistenti di Trump, l’ex presidente vorrebbe riprendere i raduni a maggio. Intanto in America cresce la pressione su Trump perché lanci un appello ai suoi sostenitori invitandoli a Leggi su periodicodaily (Di giovedì 29 aprile 2021) L’ex presidente Donaldha annunciato la sua intenzione diMake America Great Again () mentre cerca di ritornare sulla scena politica. Secondo gli assistenti di, l’ex presidente vorrebbea maggio. Intanto in America cresce la pressione superché lanci un appello ai suoi sostenitori invitandoli a

