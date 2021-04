"Trappolone al governo Conte": Marco Travaglio sente ancora la mancanza dell'avvocato, fin dove si spinge per difenderlo (Di giovedì 29 aprile 2021) "Mario Draghi è arrivato perché hanno fatto un Trappolone al governo Conte, non perché è fallita la politica": Marco Travaglio - ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 - difende a oltranza il precedente esecutivo retto dal cosiddetto avvocato del popolo. Secondo il direttore del Fatto Quotidiano, senza Giuseppe Conte l'Italia oggi non avrebbe alcun piano da redigere. "Se non ci fosse stato lui, adesso non parleremmo dei 209 miliardi del Recovery Fund. Lo ha portato a casa Conte", ha continuato il giornalista. La discussione, in particolare, è nata quando l'altro ospite del talk, Carlo Calenda, ha parlato di fallimento della politica come causa principale della formazione di un governo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) "Mario Draghi è arrivato perché hanno fatto unal, non perché è fallita la politica":- ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 - difende a oltranza il precedente esecutivo retto dal cosiddettodel popolo. Secondo il direttore del Fatto Quotidiano, senza Giuseppel'Italia oggi non avrebbe alcun piano da redigere. "Se non ci fosse stato lui, adesso non parleremmo dei 209 miliardi del Recovery Fund. Lo ha portato a casa", ha continuato il giornalista. La discussione, in particolare, è nata quando l'altro ospite del talk, Carlo Calenda, ha parlato di fallimentoa politica come causa principalea formazione di un...

Advertising

keccastar : “Hanno fatto un trappolone al governo precedente “ Cit.Travaglio #ottoemezzo - labenny_33 : Esatto,Travaglio. Draghi è arrivato perchè han fatto un trappolone al governo Conte #ottoemezzo - janlucas1971 : @liberomondo2016 Perfetto, quindi stai al governo con un criminale... Per me la Lega è morta, ma non solo per me, e… - guidocasti1 : @borghi_claudio Lega subito fuori dal governo. Ha ottenuto poco o niente perdipiu' accusata di voler far cadere il… - guidocasti1 : @AnnalisaChirico @matteosalvinimi Lega subito fuori dal governo. Ha ottenuto poco o niente perdipiu' accusata di vo… -