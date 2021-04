Transformers 4 – L’era dell’estinzione: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di giovedì 29 aprile 2021) Transformers 4 – L’era dell’estinzione: trama, cast e streaming del film Questa sera, giovedì 29 aprile 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Transformers 4 – L’era dell’estinzione (Transformers: Age of Extinction), film di fantascienza del 2014 diretto da Michael Bay. Il film è il quarto capitolo della serie cinematografica dedicata ai Transformers, che segna un semi-reboot dopo la prima trilogia con un cast umano totalmente nuovo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama L’estinzione dei dinosauri, 65 milioni di anni fa, non fu causata dalla caduta di un grosso meteorite sulla Terra, come si è sempre creduto. Durante il Cretaceo i Transformer raggiunsero la Terra e vi ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 aprile 2021)4 –: trama, cast e streaming delQuesta sera, giovedì 29 aprile 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda4 –: Age of Extinction),di fantascienza del 2014 diretto da Michael Bay. Ilè il quarto capitolo della serie cinematografica dedicata ai, che segna un semi-reboot dopo la prima trilogia con un cast umano totalmente nuovo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama L’estinzione dei dinosauri, 65 milioni di anni fa, non fu causata dalla caduta di un grosso meteorite sulla Terra, come si è sempre creduto. Durante il Cretaceo i Transformer raggiunsero la Terra e vi ...

