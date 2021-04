Transfomers | Dominique Fishback star del nuovo film

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 29 aprile 2021) L'attricesembra sia stata scelta come protagonista deldi Transformers conAnthony Ramos. Il mondo di Tranformers tornerà sul grande schermo e i protagonisti delsarannoe Anthony Ramos. Il casting del progetto è attualmente in corso e l'attrice, recentemente apparsa in Judas and the Black Messiah, sembra stia concludendo le trattative con la produzione.sarebbe stata scelta dal regista Steven Caple Jr. dopo un'audizione alla presenza di Anthony Ramos, già scelto per essere ladelcapitolo della saga di Transformers. Il team al lavoro sul lungometraggio, che verrà prodotto da ...