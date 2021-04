Toscana, il covid fa saltare 62mila interventi chirurgici: il piano per recuperare (Di giovedì 29 aprile 2021) Gli interventi urgenti sono sempre stati garantiti: traumi, patologie oncologiche e tempo - dipendenti. Ma per la chirurgia programmata 14 mesi di emergenza covid hanno fatto accumulare un ritardo ... Leggi su lanazione (Di giovedì 29 aprile 2021) Gliurgenti sono sempre stati garantiti: traumi, patologie oncologiche e tempo - dipendenti. Ma per la chirurgia programmata 14 mesi di emergenzahanno fatto accumulare un ritardo ...

Advertising

mariellarosati : RT @Nmarru: @FlaGu52 @mariellarosati @RosiPolimeni questo in Toscana 'questo servizio è RISERVATO alle persone con elevata fragilità ( est… - GiaPettinelli : Covid, in Toscana altri 32 morti, continua il calo dei ricoveri - Toscana - - amiatanews : Toscana. Emergenza Covid, il 1° Maggio chiusa la grande distribuzione - corrierefirenze : #Covid #Toscana , il #PrimoMaggio chiuderà la grande distribuzione: ordinanza in elaborazione - AnsaToscana : COVID, il punto in Toscana. Partita vaccini in pieno corso per fasce di età oltre i 70 anni #ANSA -